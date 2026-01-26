Città di Castello riaperta la scuola Montedoro dopo il caso di legionella
A Città di Castello, la scuola dell'infanzia Montedoro riapre le proprie aule in via Frescobaldi, dopo la chiusura di due mesi a seguito del caso di legionella. La riapertura si è resa possibile dopo le operazioni di bonifica e le verifiche sanitarie necessarie per garantire un ambiente sicuro per bambini e personale scolastico.
Le attività didattiche sono riprese lunedì 26 gennaio a seguito del nullaosta delle autorità sanitarie. La struttura era stata chiusa in via precauzionale a novembre 2025 Dopo due mesi i bambini dell'infanzia Montedoro di Città di Castello tornano nelle loro aule in via Frescobaldi. La struttura del quartiere San Pio X era stata chiusa a scopo precauzionale lo scorso 26 novembre dopo alcuni esami sull'acqua potabile che avevano rilevato la presenza del batterio legionella. La riapertura è stata possibile dopo il via libera dell’Usl Umbria 1, a conclusione degli interventi di sanificazione e dei controlli sull’impianto idrico, avviati in seguito alla rilevazione del batterio della legionella.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
L'Istituto Mastri Caravaggini di Caravaggio ha completato con successo gli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico, permettendo così la riapertura della scuola dopo un anno di lavori.
