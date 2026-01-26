Città di Castello riaperta la scuola Montedoro dopo il caso di legionella

A Città di Castello, la scuola dell'infanzia Montedoro riapre le proprie aule in via Frescobaldi, dopo la chiusura di due mesi a seguito del caso di legionella. La riapertura si è resa possibile dopo le operazioni di bonifica e le verifiche sanitarie necessarie per garantire un ambiente sicuro per bambini e personale scolastico.

Le attività didattiche sono riprese lunedì 26 gennaio a seguito del nullaosta delle autorità sanitarie. La struttura era stata chiusa in via precauzionale a novembre 2025 Dopo due mesi i bambini dell'infanzia Montedoro di Città di Castello tornano nelle loro aule in via Frescobaldi. La struttura del quartiere San Pio X era stata chiusa a scopo precauzionale lo scorso 26 novembre dopo alcuni esami sull'acqua potabile che avevano rilevato la presenza del batterio legionella. La riapertura è stata possibile dopo il via libera dell’Usl Umbria 1, a conclusione degli interventi di sanificazione e dei controlli sull’impianto idrico, avviati in seguito alla rilevazione del batterio della legionella.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su città castello

L’Istituto Mastri Caravaggini di Caravaggio ha completato con successo gli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico, permettendo così la riapertura della scuola dopo un anno di lavori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su città castello

Argomenti discussi: Castello di Montefiore, la riapertura a metà aprile; Visita al cantiere di Montefiore. Il castello si prepara a riaprire; Munda: 7 mila visitatori in un mese nella ritrovata sede del Castello; Città di Castello, niente più legionella: i bambini tornano nella scuola di Montedoro.

Riapre la scuola dell’infanzia Montedoro di Città di Castello dopo la chiusura per LegionellaDopo settimane di interventi di sanificazione e controlli specifici da parte dell’Usl Umbria 1, l’amministrazione comunale ha revocato l’ordinanza e la scuola è tornata operativa ... corrieredellumbria.it

Scatorbia, messa in sicurezza per 1,5 milioniAl via a Città di Castello un piano da un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza del torrente Scatorbia. I cantieri, finanziati dal Ministero dell’Interno, partiranno a febbraio con l’obiet ... teletruria.it

Seconda giornata di campionato in Umbria. La sede è Città di Castello. #baskin #eisi #cip - facebook.com facebook