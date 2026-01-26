Carabinieri minacciati da un colono | la protesta dell' Italia Tajani convoca l' ambasciatore israeliano

L'ambasciata italiana a Tel Aviv ha presentato una protesta ufficiale al Governo israeliano dopo aver appreso di un episodio in cui due carabinieri in servizio presso il Consolato di Gerusalemme sono stati minacciati da un colono. Tajani ha inoltre convocato l’ambasciatore israeliano per approfondire la vicenda, che evidenzia le tensioni e le preoccupazioni sulla sicurezza del personale diplomatico italiano nella regione.

L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha rivolto una protesta formale al Governo israeliano rivolgendosi al ministero degli Affari Esteri, al Cogat, allo Stato maggiore delle Idf, alla polizia e allo Shin Bet per l'episodio che ha visto coinvolti due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d'Italia a Gerusalemme. I due militari sono stati bloccati in territorio palestinese, vicino Ramallah, probabilmente da un "colono" sotto la minaccia di un fucile mitragliatore. Secondo quanto reso noto dalla Farnesina. il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull'episodio.

