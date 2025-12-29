Buen Camino di Checco Zalone domina il box office | incassi record in quattro giorni

Checco Zalone è inarrestabile. Tornato in sala dopo quasi sei anni di assenza, con il suo Buen Camino sta dominando il box office italiano, facendo registrare numeri come sempre da capogiro. In quattro giorni, secondo i dati Cinetel, il film diretto da Gennaro Nunziante ha totalizzato 26.921.300 euro, richiamando nelle sale più di 3,3 milioni di spettatori. Dopo aver registrato il miglior esordio natalizio della storia e il miglior Santo Stefano di sempre per un lungometraggio al cinema, il 28 dicembre ha incassato altri 6,7 milioni di euro. Le cifre lo pongono così in linea, seppur leggermente al di sotto, di Quo Vado?, che nei primi quattro giorni guadagnò 27,09 milioni di euro prima di chiudere con 65 milioni al primo posto della classifica dei film italiani con i maggiori incassi di sempre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Buen Camino di Checco Zalone domina il box office: incassi record in quattro giorni Leggi anche: Esordio da record per ‘Buen Camino’, Checco Zalone travolge il box office di Natale Leggi anche: Checco Zalone domina il box office: quanto ha incassato “Buen Camino” giorno per giorno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln; Buen Camino è il film che sancisce la normalizzazione di Checco Zalone; Nessuno ferma Checco Zalone. Il suo “Buen camino” batte Avatar e i critici; Checco Zalone, «Buen Camino» sempre più in alto: 13,7 milioni d’incasso. Checco Zalone con Buen Camino domina il boxoffice italiano del weekend, Avatar 3 è tenuto a distanza - Buen Camino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone in quattro giorni ha incassato quasi 27 milioni di euro (! comingsoon.it

L'uragano Checco Zalone: perché in soli due giorni Buen Camino è già da record - Ci ha messo cinque anni per tornare al cinema ma lo ha fatto con la sua solita forza da uragano, tra battute politicamente scorrette e un pellegrinaggio sopra le righe ... vanityfair.it

'Buen Camino' vola al botteghino: 20 milioni in tre giorni per Checco Zalone - Ieri altri 6,1 milioni per il film diretto da Gennaro Nunziante con il 68% degli incassi totali della giornata. msn.com

#CheccoZalone da record con Buen Camino, incassati 27 milioni di euro in quattro giorni x.com

Esperia. . Quando il cinema parla agli italiani, gli italiani rispondono. Buen Camino di Checco Zalone fa 20 milioni in tre giorni e riempie le sale. Altro che “il pubblico non va al cinema”, altro che colpa dello Stato. Il problema non sono gli spettatori. È chi li guar - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.