Cina sotto indagine il numero uno dei militari | avrebbe passato segreti nucleari agli Usa

Il generale cinese Zhang Youxia, alto ufficiale e vicepresidente della Commissione militare centrale, è sotto indagine per aver divulgato segreti relativi al programma nucleare di Pechino agli Stati Uniti. La notizia solleva preoccupazioni sulla sicurezza e le relazioni internazionali, considerando il ruolo chiave di Youxia nell’apparato militare cinese e la sua stretta vicinanza al presidente Xi Jinping.

Il generale Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione militare centrale cinese, membro del Politburo e considerato il più fidato alleato del presidente Xi Jinping nell’esercito, è accusato di aver girato agli Stati Uniti informazioni segrete sul programma nucleare di Pechino. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un briefing riservato tenuto da alti ufficiali militari cinesi che ha avuto luogo il 24 gennaio, poco prima dell’annuncio del ministero della Difesa dell’apertura di un’indagine su Zhang – rimosso dall’incarico – per «gravi violazioni della disciplina del Partito e delle leggi dello Stato», senza fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

