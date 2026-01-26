Ciclone Musumeci Dichiarata emergenza nazionale Sicilia Sardegna e Calabria

Il governo italiano ha annunciato la dichiarazione dello stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, territori colpiti dal recente maltempo. Questa misura mira a facilitare l’intervento e la gestione delle emergenze nelle aree più interessate, garantendo risposte rapide e coordinate. La decisione riflette l’impegno delle istituzioni nel supportare le comunità colpite e nel favorire le operazioni di soccorso e ricostruzione.

ROMA (ITALPRESS) – Il governo Meloni ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi. La proposta è stata avanzata e illustrata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella seduta di oggi pomeriggio del Consiglio dei ministri, alla presenza anche dei presidenti delle Regioni Sicilia, Sardegna e Calabria. Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civile.

