Il ciclone Harry è passato ora è il momento della conta dei danni | si va verso la richiesta di stato di calamità

Dopo il passaggio del ciclone Harry, si avvia la valutazione dei danni subiti. La notte ha visto il vento calmarsi, mentre le piogge sono state intense, soprattutto nell’area di Canicattino, dove sono caduti 8,9 millimetri d’acqua. Si prospetta ora la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale per affrontare le conseguenze delle condizioni meteorologiche estreme.

Convocata, per venerdì mattina, a Palazzo dei Giganti, una riunione operativa con tutti gli enti coinvolti nell'emergenza maltempo. Il sindaco Franco Micciché è riuscito a recuperare dei fondi per intervenire a protezione della strada del viale Delle Dune. Il rischio concreto è che il mare porti via con sè la strada Il vento, già durante la notte, s'è calmato. Ma la pioggia è stata scrosciante: l'area più battuta dalle precipitazioni - coda di strascico del ciclone Harry - è stata quella del Canicattinese dove sono caduti 8,9 millimetri d'acqua. Dall'alba di oggi inizia la "fase 2", ossia quella della conta dei danni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ciclone Harry, Marano (M5s): “In sicilia danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente a roma lo stato di calamità naturale”Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, con condizioni meteo ancora critiche.

Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale.

Maltempo, allerta rossa in Sicilia e Sardegna per il ciclone Harry. Scuole chiuse a Catania e Messina: gli aggiornamentiHa altre 24-48 ore di vita il ciclone Harry, che ha investito il Nord Africa e il sud Italia con raffiche fino a 150 km/h e onde alte fino a 10 metri ... ilmessaggero.it

Ciclone Harry, Schifani: Mantenere alto lo stato di allertaPer pensare allo stato di calamità bisognerà prima attendere la fine dell'ondata di maltempo e avviare la conta dei danni ... blogsicilia.it

