Ciclone Harry Letojanni chiude aiuto economico | reso noto l' Iban per aiutare le famiglie

Il Comune di Letojanni ha annunciato la chiusura delle iniziative di supporto economico a causa dei danni causati dal ciclone Harry. Per coloro che desiderano contribuire, è stato reso disponibile un IBAN dedicato alle donazioni. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie colpite e a favorire il ripristino delle infrastrutture locali, in un momento di difficile ripresa per la comunità.

Il Comune di Letojanni chiede aiuto economico per i danni provocati dal ciclone Harry. "In questi giorni, da ogni parte del mondo, in tantissimi ci avete scritto chiedendo come poter aiutare Letojanni. Oggi possiamo trasformare la vicinanza in un aiuto concreto. È partita la raccolta fondi per sostenere le famiglie e le attività economiche che hanno subito gravi danni a causa del ciclone Harry - si legge in una nota del Comune - la forza della nostra comunità è più grande di qualsiasi tempesta. Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza. Insieme possiamo aiutare Letojanni a rialzarsi e tornare a splendere, più unita e più forte di prima" Questo l'Iban a cui inviare denaro:????????????????????????????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su ciclone harry

Un'allerta rossa è stata emessa per il ciclone Harry in Sicilia, con Fondachello e Letojanni colpite da onde che hanno invaso le strade.

Il ciclone Harry ha colpito le isole di Lampedusa e Linosa il 20 gennaio, provocando ingenti danni e condizioni di emergenza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su ciclone harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, prosegue sopralluogo La Russa a Letojanni; Il ciclone Harry spazza via Da Nino, lo storico ristorante di mare di Letojanni; Mareggiata epocale a Letojanni, le testimonianze degli abitanti; Ciclone Harry, una cartolaia di Letojanni: Mi è crollato il mondo.

Allerta rossa per il ciclone Harry in Sicilia, a Fondachello e Letojanni il mare travolge le strade dei paesiIl ciclone Harry continua a devastare Sicilia, Sardegna e Calabria. Mareggiate a Fondachello e Letojanni arrivano fino alle case. Chiuse molte scuole ... virgilio.it

Allerta rossa per il Ciclone Harry: scuole chiuse martedì 20 gennaio, l'elenco completoIl ciclone Harry colpisce l'Italia: scuole chiuse in Sicilia, Sardegna e Calabria tra piogge intense, venti forti e mareggiate. Elenco completo dei comuni interessati. notizie.it

VD. . Dopo i danni causati dal ciclone Harry lungo la costa ionica, l’emergenza si sposta nell’entroterra siciliano. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una vasta frana ha aperto uno squarcio di circa quattro chilometri, con cedimenti che in alcuni punti raggiu - facebook.com facebook

La furia del Mega Ciclone Harry nelle onde record al Sud Italia: meteo e scienza di una Tempesta Perfetta nel Mediterraneo | DATI x.com