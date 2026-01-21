Un'allerta rossa è stata emessa per il ciclone Harry in Sicilia, con Fondachello e Letojanni colpite da onde che hanno invaso le strade. Il maltempo si estende anche in Sardegna e Calabria, portando a chiusure di scuole in numerosi Comuni. La situazione richiede attenzione e precauzione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il ciclone Harry continua a flagellare Sicilia, Calabria e Sardegna. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta rossa per le tre Regioni, mentre i danni maggiori si sono già registrati sulle due isole. Previsti ancora venti di burrasca oltre i 100 chilometri orari, forti piogge e mareggiate. In alcuni Comuni siciliani il mare ha invaso le strade, arrivando a lambire le abitazioni. Il ciclone Harry non è ancora finito Secondo gli esperti, il ciclone Harry agirà sul Sud Italia per altre 24 o 48 ore. Dopodiché si sposterà verso Est, perdendo gradualmente potenza. I venti di Scirocco hanno raggiunto intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate sulle coste esposte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta rossa per il ciclone Harry in Sicilia, a Fondachello e Letojanni il mare travolge le strade dei paesi

Il ciclone Harry travolge la Sicilia. Allerta rossa in Sardegna e CalabriaUn nuovo episodio di maltempo interessa l’Italia meridionale, con il ciclone Harry che colpisce la Sicilia e provoca allerte in Sardegna e Calabria.

Temporali e mareggiate per il ciclone Harry, è allerta rossa in Calabria, Sardegna e SiciliaL’arrivo del ciclone Harry ha portato condizioni meteorologiche avverse nelle regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Argomenti discussi: Allerta Arancione (dalle 9) e Rossa (dalle 12) per rischio idrogeologico fino alle 23,59 del 19 gennaio 2026; Tempesta Harry: è allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Scuole chiuse in 150 comuni - Sicilia, chiusi per frane tratti ss288 Aidone e ss185 di Sella Mandrazzi; Maltempo, prorogata allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia. Forti venti e piogge; Allerta rossa Cagliari: martedì con intenso maltempo, le previsioni per il Sud Sardegna.

Maltempo, allerta rossa in Sicilia e Sardegna per il ciclone Harry. Scuole chiuse a Catania e Messina: gli aggiornamentiHa altre 24-48 ore di vita il ciclone Harry, che ha investito il Nord Africa e il sud Italia con raffiche fino a 150 km/h e onde alte fino a 10 metri ... ilmessaggero.it

Casteddu Online - Cagliari Online. . ALLERTA ROSSA A CAGLIARI, LE ULTIMISSIME DAL CUORE DI PIRRI IN UNA CAGLIARI SPETTRALE- Tutto chiuso anche mercoledì, scuole e uffici pubblici. Via Italia sgomberata, traffico deserto come nei giorni del lock facebook

Estesa anche a domani l'allerta rossa per il maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria. In Sicilia i sindaci di Taormina e di Santa Teresa sono stati colpiti da un’onda mentre erano in diretta mostrando i danni della mareggiata. #ANSA x.com