Noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue | le intercettazioni che hanno incastrato Mohammad Hannoun e la rete per Hamas

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le intercettazioni hanno rivelato i dettagli delle attività di Mohammad Hannoun e della rete legata ad Hamas, evidenziando un coinvolgimento finanziario e logistico nel sostegno alla resistenza. Le conversazioni svelano come i fondi vengano indirizzati principalmente alla Mugawama, la branca armata del movimento. Questi elementi offrono una panoramica sulle dinamiche interne e sulle risorse utilizzate, contribuendo a chiarire il contesto di un conflitto complesso e articolato.

"Noi ci sacrifichiamo con i soldi e con il tempo, ma loro con il sangue". E ancora: "La maggior parte dei soldi vanno.alla Mugawama", ovvero la resistenza armata di Hamas. A parlare sono Mohammed Hannoun e i suoi amici. Secondo la ricostruzione del gip del tribunale di Genova, Silvia Carpanini. 🔗 Leggi su Today.it

noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue le intercettazioni che hanno incastrato mohammad hannoun e la rete per hamas

© Today.it - "Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro ci mettono il sangue": le intercettazioni che hanno incastrato Mohammad Hannoun e la rete per Hamas

Leggi anche: «Noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue». Le intercettazioni che inchiodano Mohammad Hannoun e la rete per Hamas

Leggi anche: «Noi ci sacrifichiamo con i soldi e il tempo, ma loro con il sangue». I retroscena delle intercettazioni sui finanziatori di Hamas in Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le intercettazioni di Hannoun: “Noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue”; «Noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue». Le intercettazioni che inchiodano Mohammad Hannoun e la rete per Hamas.

sacrifichiamo soldi mettono sangue«Noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue». Le intercettazioni che inchiodano Mohammad Hannoun e la rete per Hamas - Nelle carte dell'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Genova, Silvia Carpanini, emerge la rete e i metodi di finanziamento. msn.com

sacrifichiamo soldi mettono sangueLa conversazione: "Noi ci sacrifichiamo con tempo e soldi. Loro con il sangue" - È consistente il materiale che i pm hanno raccolto nell’inchiesta per ... quotidiano.net

sacrifichiamo soldi mettono sangueSoldi, sangue e Hamas: cosa c’è nell’indagine sull’arresto di Mohammed Hannoun - Intercettazioni, bonifici e tentativi di cancellare le prove: l’inchiesta della procura di Genova smonta la rete delle associazioni “umanitarie” accusate di raccogliere fondi per Hamas. giornalelavoce.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.