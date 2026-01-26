Chiude in casa la madre invalida e la minaccia col coltello | arrestato 47enne voleva soldi per la droga

A Roma, un uomo di 47 anni è stato arrestato per aver segregato la madre invalida in casa, impedendole di uscire e minacciandola con un coltello per ottenere denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine alla situazione di sfruttamento e di garantire la sicurezza della vittima.

A Roma un 47enne teneva segregata la madre invalida, sbarrando l'ingresso e minacciandola con un coltello per ottenere soldi. Arrestato dai carabinieri.

