Chiede quasi 6mila euro a una scuola per il bonifico fatto per errore | 20enne di Venaria denunciato per truffa

Un giovane di 20 anni residente a Venaria Reale è stato denunciato per truffa dopo aver richiesto circa 6.000 euro a una scuola di Albiate, in provincia di Monza e della Brianza, sostenendo che si trattasse di un bonifico effettuato per errore. L'indagine ha ricostruito la vicenda, evidenziando un tentativo di frode che ha portato alla denuncia del giovane.

Un 20enne residente a Venaria Reale avrebbe tentato di truffare una scuola di Albiate, comune di 6mila abitanti della provincia di Monza e della Brianza. Si è finto un funzionario comunale per farsi restituire un bonifico mai dovuto di quasi 6mila euro. A insospettire il dirigente scolastico dell’istituto è stata un’anomala operazione bancaria, a seguito della quale è scattata la denuncia alle forze dell’ordine. L’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma ha permesso di risalire all’identità del presunto autore, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine. L’esito delle indagini è stato trasmesso alla procura della Repubblica di Monza.🔗 Leggi su Torinotoday.it

