Si finge funzionario e chiede quasi 6mila euro alla scuola | 20enne denunciato per truffa

Un giovane di 20 anni è stato denunciato per truffa dopo aver tentato di ingannare una scuola, fingendosi un funzionario comunale. L’individuo avrebbe richiesto circa 6.000 euro, sostenendo di dover recuperare un bonifico che in realtà non gli spettava. L’operazione è stata sventata e la vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Avrebbe tentato di raggirare un istituto scolastico fingendosi un funzionario comunale per farsi restituire un bonifico mai dovuto. Così un giovane di 20 anni, residente a Venaria Reale in provincia di Torino ha tentato di truffare una scuola di Albiate.I fattiA insospettire il dirigente.

