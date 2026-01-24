Si finge un funzionario comunale e chiede quasi 6mila euro ad una scuola | 20enne denunciato per truffa

Un giovane di 20 anni è stato denunciato per tentata truffa dopo aver finto un funzionario comunale e cercato di ottenere circa 6.000 euro da una scuola, sostenendo di dover recuperare un bonifico non dovuto. L’indagine ha svelato il tentativo di inganno, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su truffe di questo tipo e sulla corretta verifica delle richieste di denaro.

Avrebbe tentato di raggirare un istituto scolastico fingendosi un funzionario comunale per farsi restituire un bonifico mai dovuto. Così un giovane di 20 anni, residente a Venaria Reale in provincia di Torino ha tentato di truffare una scuola di Albiate. A insospettire il dirigente scolastico dell’istituto è stata un’anomala operazione bancaria, a seguito della quale è scattata la denuncia alle forze dell’ordine. Stando a quanto finora emerso, sembrerebbe che il giovane abbia contattato telefonicamente gli uffici amministrativi dell’istituto. Spacciandosi per un funzionario comunale, il 20enne avrebbe poi sostenuto di aver effettuato per errore un bonifico di circa 5.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Si finge funzionario e chiede quasi 6mila euro alla scuola: 20enne denunciato per truffaUn giovane di 20 anni è stato denunciato per truffa dopo aver tentato di ingannare una scuola, fingendosi un funzionario comunale.

Ponteggi poco sicuri nel cantiere edile, scatta sanzione da quasi 6mila euro. Imprenditore denunciatoUn cantiere edile di Parete è stato sanzionato con una multa di circa 6.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L’UE ammette: Trump non è dalla nostra parte ma finge di ignorare il problema della sua sicurezza.

Si finge un funzionario e chiede indietro quasi 6mila euro ad una scuola: 20enne denunciato per truffaAvrebbe tentato di raggirare un istituto scolastico fingendosi un funzionario comunale per farsi restituire un bonifico mai dovuto. Così un giovane di 20 anni, residente a Venaria Reale in provincia ... monzatoday.it

Si finge Commissario e truffa un’anziana, i consigli dei Carabinieri per difendersi dai raggiriAccanto all’attivita? investigativa, l’Arma dei Carabinieri porta avanti una costante azione di informazione e prossimita? sul territorio, nella convinzione che la sicurezza non sia fatta solo di ... leccenews24.it

Amleto era Vichingo Danimarca, IX secolo ca. Amleth è un principe che finisce in mezzo a una tragedia da un giorno all'altro. Suo zio Feng gli ha ucciso il padre, preso il trono e sposato sua madre. Per non finire sgozzato anche lui, Amleth si finge un pazzo t - facebook.com facebook