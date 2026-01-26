Chiara Petrolini per la perizia è capace di intendere e di volere ma la seconda gravidanza è inspiegabile

La perizia psichiatrica di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati, afferma che era capace di intendere e di volere. Tuttavia, la causa della sua seconda gravidanza rimane ancora inspiegabile. Questi elementi costituiscono un importante punto di partenza nel quadro delle indagini e delle valutazioni legali.

La Corte d'assise di Parma ha concluso che Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento in cui avrebbe ucciso e seppellito i due neonati nati da lei a distanza di un anno. È quanto evidenziato dalla perizia psichiatrica eseguita da Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli e disposta dal tribunale, che non ha riscontrato patologie in grado di inficiare la capacità decisionale dell'imputata. Allo stesso tempo, la 22enne è stata descritta come fragile e immatura dal punto di vista emotivo e relazionale, con un profilo psicologico segnato da vulnerabilità e narcisismo.

La perizia psichiatrica disposta dalla Corte di Assise di Parma conferma che Chiara Petrolini, la studentessa di 22 anni accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli, era capace di intendere e volere.

