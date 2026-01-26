Chiara Petrolini la perizia conferma | Capace di intendere e volere

La perizia psichiatrica disposta dalla Corte di Assise di Parma conferma che Chiara Petrolini, la studentessa di 22 anni accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli, era capace di intendere e volere. Questo risultato evidenzia una valutazione approfondita sulla sua capacità di comprensione e di responsabilità nel momento dei fatti. La notizia rappresenta un elemento importante nel quadro giudiziario e giudicato.

Nessuna patologia che possa aver inciso sulla capacità di Chiara Petrolini, ritenuta anche di stare in giudizio. E’ quanto emerso dalla perizia psichiatrica disposta dalla Corte di Assise di Parma, che specifica come la studentessa universitaria di 22 anni fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Petrolini è accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i suoi due figli, partoriti ad un anno di distanza l’uno dall’altro. La 22enne dal 30 settembre 2024 si trova agli arresti domiciliari e dopo l’ultima decisione del tribunale del riesame di Bologna, indossa anche il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su chiara petrolini

