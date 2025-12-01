Neonati sepolti oggi a Parma l’udienza L’amica di Chiara Petrolini | Nel 2024 non aveva la pancia

A Parma s i tiene un’udienza del processo a Chiara Petrolini, accusata di aver partorito e seppellito i corpi dei due figli neonati, a Vignale di Traversetolo, nel Parmense. La 22enne è in aula ma ha rinunciato a rendere testimonianza. Il suo avvocato, Nicola Tria, ha riferito che sono stati acquisiti tutti gli atti relativi alle sue dichiarazioni nel corso delle indagini e che, una volta terminata la perizia, Petrolini possa farlo in futuro.Ha parlato invece un’amica della ragazza che ha affermato: “ Nel mese di luglio (2024, ndr) l’ho vista in intimo, non aveva la pancia. L’ho vista anche nuda appena uscita dalla doccia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

