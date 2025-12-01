Enigma Chiara Petrolini gli psichiatri in aula | Impossibile invocare l’infermità No era incapace e affetta dalla patologia che nega la gravidanza

Chi è Chiara Petrolini? È la domanda che attraversa ogni udienza del processo per duplice infanticidio che vede imputata la 22enne di Vignale di Traversetolo (Parma), accusata di aver partorito in casa e poi seppellito i due neonati nel giardino della villetta di famiglia. Un enigma che la Corte d’Assise ha deciso di affrontare con una perizia psichiatrica già affidata ai periti nominati dai giudici. Intanto in aula si registra il confronto – con posizioni distanti e inconciliabili – dei consulenti dell’accusa, della difesa e della parte civile. La Procura contesta alla giovanissima donna un “disegno”, quello di voler sopprimere i figli e per questo le contesta la premeditazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Enigma Chiara Petrolini, gli psichiatri in aula: “Impossibile invocare l’infermità”, “No, era incapace e affetta dalla patologia che nega la gravidanza”

