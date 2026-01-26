Chiara Petrolini è capace di intendere e volere lo conferma la perizia psichiatrica

Chiara Petrolini è stata giudicata capace di intendere e volere, come confermato dalla perizia psichiatrica. La valutazione ha descritto la sua condizione come quella di un soggetto immaturo e fragile, senza riscontrare alcuna patologia mentale. Questo accertamento offre una chiara comprensione della sua situazione, evidenziando l'importanza di analisi accurate e obiettive nel contesto giudiziario.

Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. È questa la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte di assise di Parma nel processo alla 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli, partoriti a un anno di distanza l'uno dall'altro. Il primo bambino sarebbe nato il 12 maggio 2023, mentre il secondo il 7 agosto dell'anno successivo., Le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno infatti identificato una patologia che possa aver inciso sulla capacità dell'imputata, ritenuta anche capace di stare in giudizio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

