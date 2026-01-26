La perizia psichiatrica su Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso i suoi due neonati, evidenzia una condizione di immaturità e fragilità. Tuttavia, si sottolinea che era consapevole delle proprie azioni, nonostante il suo stato psicologico. La vicenda riguarda i dettagli delle accuse e le valutazioni degli esperti sulla capacità di intendere e volere dell’imputata, in un contesto di segretezza e tensione familiare.

Parma, 26 gennaio 2026 – Chiara Petrolini è un sì un “soggetto immaturo e fragile” ma era perfettamente conscia di quello che faceva quando – secondo le accuse – uccideva i 2 neonati che aveva partorito in segreto e poi li sotterrava nel giardino della villetta di Traversetolo dove conduceva un vita ‘perfetta’ assieme ai genitori e al fratello. Insomma, detta in termini tecnici: Petrolini è in grado di intendere e volere ed è anche capace di stare in giudizio, il che significa che segue e capisce i passaggi giuridici del processo che la vede imputata per duplice omicidio premeditato e occultamento di cadaveri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cosa dice la perizia psichiatrica di Chiara Petrolini, accusata di avere ucciso i suoi 2 neonati

Chiara Petrolini è stata giudicata capace di intendere e volere, come confermato dalla perizia psichiatrica.

