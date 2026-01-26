Chiara Petrolini è capace di intendere e di volere La perizia spinge verso l' ergastolo la 22enne accusata di aver ucciso i suoi due figli

Chiara Petrolini, 22 anni, è accusata di aver ucciso e sepolto i propri figli, dimostrando capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La perizia psichiatrica sostiene che fosse in condizione di capire e di agire consapevolmente, portando a una possibile richiesta di ergastolo. Questa vicenda evidenzia l’importanza di approfondire le valutazioni di capacità mentale nelle cause penali di gravità.

La ragazza viene definita soggetto immaturo e fragile.. Le perite Maria Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno identificato una patologia in grado di incidere sulle capacità dell'imputata Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere quando ha partorito, ucciso e seppellito i propri figlioletti. E' la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte di assise di Parma nel processo alla 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli, partoriti ad un anno di distanza l'uno dall'altro (il primo il 12 maggio 2023 e il secondo il 7 agosto 2024). La perizia, a questo punto, in pratica spinge verso l'ergastolo la 22enne di Traversetolo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La perizia psichiatrica su Chiara Petrolini è pronta e sarà depositata in Tribunale: un passaggio decisivo nel processo per il duplice omicidio dei due figli neonati. Procura e difesa attendono l’esito per stabilire la capacità di intendere e di volere della giovane, facebook