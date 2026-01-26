Chiara Petrolini è capace di intendere e di volere La perizia psichiatrica inchioda la 22enne accusata di aver ucciso i suoi due figli

La perizia psichiatrica conferma che Chiara Petrolini comprendeva e poteva controllare le sue azioni al momento dei fatti. La 22enne è accusata di aver ucciso e seppellito i propri figli, e le analisi evidenziano la sua capacità di intendere e di volere durante l’evento. Questi elementi sono fondamentali per valutare la sua responsabilità nel procedimento giudiziario in corso.

La ragazza viene definita soggetto immaturo e fragile. Le perite Maria Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno identificato una patologia in grado di incidere sulle capacità dell'imputata Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere quando ha partorito, ucciso (secondo l'accusa) e seppellito i propri figlioletti nel giardino di casa. E' la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte di assise di Parma nel processo alla 22enne accusata di duplice omicidio dei suoi due figli partoriti a un anno di distanza l'uno dall'altro (il primo il 12 maggio 2023 e il secondo il 7 agosto 2024).🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Chiara Petrolini è capace di intendere e di volere". La perizia spinge verso l'ergastolo la 22enne accusata di aver ucciso i suoi due figliChiara Petrolini, 22 anni, è accusata di aver ucciso e sepolto i propri figli, dimostrando capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

Chiara Petrolini capace di intendere e di volere, perizia psichiatrica: "Immatura e fragile ma cosciente quando uccise e seppellì suoi 2 figli"La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Parma riguarda Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di aver ucciso e seppellito i propri figli.

