Chiara Ferragni | Credo ancora nei social Scrivere un libro? E’ un’idea

Chiara Ferragni ritiene che i social siano strumenti ancora validi e accessibili per tutti, consentendo a chiunque di creare un proprio percorso di successo partendo da zero. In un’intervista, ha affermato di credere nelle potenzialità delle piattaforme digitali e ha espresso l’idea di scrivere un libro, sottolineando come i social rimangano un mezzo democratico per condividere contenuti e opportunità.

(Adnkronos) – Chiara Ferragni crede ancora nei social, ed è convinta che anche oggi sarebbe possibile un fenomeno come il suo partendo da zero: "I social sono molto democratici. Quindi se hai qualcosa da dire di interessante puoi trovare la tua community", dice in un'intervista a MF -Milano Finanza, raccontando il suo 'dopo'. Si sente "sollevata" l'influencer più famosa d'Italia. "Diciamo che sono stati due anni complessi sotto tanti punti di vista – dice – ed è bello adesso sentire che non ho più i limiti, anche nell’esprimermi, che ho avuto in questo tempo: questa è stata la cosa più bella".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chiara Ferragni è stata prosciolta, ma Chiara Ferragni ormai non esiste più: l’impero è crollato per sempreDopo la recente proscioglimento, Chiara Ferragni si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita.

E' entrata nell'aula della terza penale di Milano Chiara Ferragni nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. " x.com