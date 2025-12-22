Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha sottolineato il forte legame tra Napoli e Bologna, evidenziando in particolare l’importanza del cibo come elemento di connessione tra le due città. Intervistato da Radio Tv Serie A, ha parlato della finale di Supercoppa in programma questa sera alle 20, evidenziando l’aspetto culturale e di amicizia che unisce le due realtà.

Intervenuto a Radio Tv Serie A, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della finale di Supercoppa che gli azzurri disputeranno questa sera (alle 20) contro il Bologna. Le parole di De Laurentiis. «Bologna è una città che mi sta nel cuore, poi siamo avversari. A Bologna ho fatto film divertentissimi. Poi do un’importanza fondamentale al cibo, essendo di origine partenopea, e Bologna e l’Emilia Romagna non scherzano. Quindi ci troviamo gemellati sotto molti punti di vista. Poi Saputo è un bravo presidente, un americano importante. Vinca il migliore». Zazzaroni: Napoli e Bologna i due club meglio amministrati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Napoli e Bologna sono gemellate sotto tanti punti di vista, il cibo in primis»

