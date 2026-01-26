Kasta Diva Queen confermata la causa della morte | cosa è successo a Bruno Gagliano

La scomparsa di Bruno Gagliano, noto come Kasta Diva Queen, ha suscitato grande dolore nella comunità romana. La causa della morte è stata ufficialmente confermata, portando chiarezza su un episodio che ha colpito amici e conoscenti. In questo articolo, si approfondiscono i dettagli e le circostanze di questa dolorosa perdita, ricordando la figura di Gagliano e il suo contributo alla cultura locale.

La morte improvvisa di Bruno Gagliano, in arte Kasta Diva Queen, ha sconvolto la comunità LGBT romana e lasciato sgomenti i suoi amici e coloro che l’avevano conosciuto. Gagliano, 40 anni, era stato una drag queen tra le più amate, ed è morto a causa di un suicidio. L’artista è stato trovato la mattina di sabato 24 gennaio sul balcone di un’abitazione in via Apiro, nella zona del Colle Salario, a Roma, dopo una caduta dal nono piano del palazzo in cui viveva. Stando a quanto riporta Fanpage, il corpo senza vita di Gagliano è stato scoperto da una donna residente nello stesso stabile, che uscendo sul proprio balcone ha fatto la scoperta e ha immediatamente allertato il 112. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Argomenti discussi: Addio a Kasta Diva, l’arte drag italiana piange la morte di Bruno Gagliano.

Addio a Kasta Diva, l’arte drag italiana piange la morte di Bruno GaglianoPer anni ha calcato i palchi di Roma, Milano, Padova e della sua Sicilia, intrattenendo e ballando in serate e locali come Muccassassina, Alpheus, Gay Village, Alibi, Micca Club, Magazzini Generali, ... gay.it

Bruno Gagliano, in arte Kasta Diva ci ha lasciato...ho il cuore infranto. Ricordo di lui la giovinezza, l'allegria che sapeva portare a tutti con i suoi personaggi fantastici. Una Drag attenta, preparata con make up fantastici...Bruno non è riuscito a sopravvivere alla - facebook.com facebook