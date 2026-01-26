Tommy Robinson è un attivista britannico noto per le sue posizioni di estrema destra. La sua stretta di mano con Matteo Salvini, pubblicata sui social, ha suscitato attenzione e discussioni nel contesto politico italiano. Questa visita ha evidenziato i legami tra figure di diversa provenienza e orientamento, generando riflessioni sulle dinamiche di collaborazione e sulle posizioni condivise in ambito politico e sociale.

La foto della stretta di mano tra Matteo Salvini e Tommy Robinson, pubblicata dall’attivista britannico sui social, è un caso politico. Lo scatto, realizzato negli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mostra il leader della Lega accanto a uno dei personaggi più controversi dell’estrema destra europea. Tanto da spingere il vicepremier Antonio Tajani a prendere le distanze definendo Robinson «incompatibile coi miei valori». Salvini, invece, ha rivendicato la stretta di mano, replicando secco: «Potrò incontrare chi fico secco ho voglia di incontrare, se voglio fare battaglie comuni con qualcuno?». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è Tommy Robinson, l’attivista di estrema destra ricevuto da Salvini al ministero

Salvini e la foto con Tommy Robinson al Ministero, polemica per l’incontro con l’influencer di estrema destraUna foto pubblicata su X mostra il vicepremier Matteo Salvini insieme all’influencer britannico di estrema destra Tommy Robinson al Ministero.

Salvini riceve Tommy Robinson, leader dell’estrema destra britannica: la sinistra insorgeSalvini ha incontrato Tommy Robinson, figura di spicco dell’estrema destra britannica, suscitando reazioni di protesta da parte della sinistra.

