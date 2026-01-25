Una foto pubblicata su X mostra il vicepremier Matteo Salvini insieme all’influencer britannico di estrema destra Tommy Robinson al Ministero. La presenza dell’associazione ha suscitato reazioni e polemiche, riaccendendo il dibattito sull’incontro tra figure politiche e rappresentanti di movimenti controversi. La vicenda evidenzia l’importanza di analizzare con attenzione i contatti e le relazioni ufficiali di figure pubbliche in un contesto politico e mediatico complesso.

La foto scattata nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ritrae Matteo Salvini accanto a Tommy Robinson, ha innescato la politica. A pubblicarla è stato lo stesso Robinson, influencer britannico di estrema destra, che su X ha scritto: “L’Europa deve unirsi e combattere l’immigrazione come un unico fronte. Ho avuto l’onore di stringere la mano a un leader coraggioso”. In Italia le sinistre sono sul piede di guerra. Chi è Tommy Robinson Tommy Robinson, al secolo Stephen Christopher Yaxley-Lennon, è una figura di primo piano dell’estrema destra britannica, molto seguita negli ambienti neofascisti inglesi e sostenuta dai movimenti anti-migranti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salvini e la foto con Tommy Robinson al Ministero, polemica per l’incontro con l’influencer di estrema destra

Salvini e la foto al ministero con il suprematista Tommy Robinson: è polemicaRecentemente, Salvini è stato al centro di una polemica dopo una foto al ministero con Tommy Robinson, noto suprematista.

Salvini riceve Tommy Robinson, leader dell’estrema destra britannica: la sinistra insorgeSalvini ha incontrato Tommy Robinson, figura di spicco dell’estrema destra britannica, suscitando reazioni di protesta da parte della sinistra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Selfie con l’amico di Hamas: anche Gasparri e Salvini immortalati con il Pro-Pal indagato per…; Anche Salvini e Gasparri immortalati con il Pro-Pal indagato per terrorismo; Crosetto convince Salvini che annuncia sì al dl armi; Meloni, Salvini, Milei e Netanyahu a sostegno di Orbán.

Bufera su Salvini per la foto al ministero con Robinson, influencer neonazista e condannato per cocaina. L'opposizione: inaccettabileL'attivista inglese neonazista e vicino a Musk posta una foto su X: «Un onore stringere la mano al leader della Lega». Dure proteste da sinistra ... msn.com

Salvini incontra Tommy Robinson e lo scatto scatena le polemiche. Bonelli: Intollerabile l’incontro con un criminale nazifascistaNel post Robinson ha elogiato Salvini come un leader forte e senza paura e ha sottolineato la necessità di creare alleanze tra politici europei con simili visioni sull’immigrazione e la sicurezza ... dire.it

Matteo Salvini ha aperto le porte di un ministero della Repubblica al neonazista inglese Tommy Robinson, uno dei personaggi peggiori dell’estrema destra europea. Tommy Robinson è l’uomo che ha costruito la propria carriera sull’odio contro i migranti, sull - facebook.com facebook

Non ci sono tante altre parole per la stretta di mano di Salvini con Tommy Robinson, per di più al ministero: vergogna x.com