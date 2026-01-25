Chi è il primo marito di Roberta Tagliavini padre della figlia Malena | Sono scappata da lui

Il primo marito di Roberta Tagliavini, padre della figlia Malena, è un personaggio poco noto e non menzionato pubblicamente. Si sa che i due si sono sposati quando Roberta aveva 15 anni e si sono separati nel 1972. La loro relazione, che ha segnato un capitolo importante nella vita della showgirl, rimane comunque poco documentata pubblicamente, mantenendo un certo riserbo sulla sua identità.

Il primo marito di Roberta Tagliavini non viene nominato specificamente nelle fonti pubbliche, ma si sa che si sono sposati quando lei aveva 15 anni e hanno divorziato nel 1972, da lui ha avuto la figlia Malena Mazza. Non si tratta di un personaggio famoso, ma di un’esperienza che la stessa Tagliavini ha descritto come una “prigione” che l’ha portata a ribellarsi e a costruirsi una nuova vita. “ Il mio primo matrimonio era una prigione. Mi sono sposata a 15 anni perché speravo di avere finalmente una famiglia unita, ma ero l’ultima ruota del carro. Mi sono ribellata, sono uscita di casa senza una lira e per due mesi ho dormito in una vasca da bagno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

