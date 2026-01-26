La UEFA ha annunciato ufficialmente le designazioni arbitrali per l’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Per la partita Monaco-Juventus, l’arbitro designato è Sánchez. Questo incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si contendono il passaggio alla fase successiva della competizione. La designazione dell’arbitro è stata resa nota in vista di un evento che si svolgerà con attenzione e rispetto per le norme sportive.

La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League. A Montecarlo, per Monaco–Juventus, la direzione di gara sarà affidata allo spagnolo José María Sánchez. La Juventus è già certa almeno dei playoff dopo il successo col Benfica, ma resta aperto uno spiraglio per l’accesso diretto agli ottavi: servirà vincere nel Principato e attendere incastri favorevoli sugli altri campi. I bianconeri si presentano all’ultima giornata al 15° posto con 12 punti, appaiati all’Inter. Il match contro il Monaco sarà seguito da una squadra arbitrale interamente internazionale: assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, quarto uomo Mateo Busquets Ferrer; al VAR Cesar Soto Grado, AVAR André Narciso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Champions, Monaco-Juve: arbitra Sánchez, ufficiale la designazione

