Cesinali saluta Mariniello | addio a Marino Stabiano anima discreta del paese

Cesinali piange la scomparsa di Marino Stabiano, conosciuto come Mariniello. Figura discreta e stimata del paese, il suo ricordo rimarrà vivo nella comunità. La perdita di Stabiano rappresenta un momento di riflessione e commozione per i residenti, che lo ricordano con affetto e rispetto.

Cesinali, 26 gennaio 2026 – Marino Stabiano non c’è più. Lo chiamavano Mariniello, per chi lo conosceva da sempre. Un uomo che sarebbe arrivato a cent’anni tra poco, ma non ce l’ha fatta. La morte gli ha strappato via quel traguardo, e il paese ora resta senza di lui, come una casa senza fondamento. Marino era ovunque. Non faceva notizia, non chiedeva spazio, non si metteva in mostra. Ma c’era. Alle feste, alle sagre, alle processioni. Non un evento senza di lui, che partecipava come se fosse l’unica cosa che contasse, ma senza mai cercare di rubare la scena. Ci metteva la mano, sempre, con il sorriso sulle labbra e la passione di chi sa che quel poco che fa è tutto ciò che serve.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su marino stabiano

La comunità di Santo Stefano del Sole si stringe nel ricordo di Sabato Russo, conosciuto affettuosamente come “Zi Sabatuccio”.

Senigallia si stringe nel dolore per la scomparsa di Renzo Rocchetti, figura di spicco nel mondo del motociclismo locale.