Addio a Renzo Rocchetti anima del motociclismo senigalliese

Senigallia si stringe nel dolore per la scomparsa di Renzo Rocchetti, figura di spicco nel mondo del motociclismo locale. Presidente onorario del Moto Club Senigallia e tra i fondatori del Club Panathlon, la città ricorda con affetto la sua figura e il suo impegno nel territorio.

SENIGALLIA - Senigallia piange Renzo Rocchetti, persona molto conosciuta in città. Tra i tanti ruoli, è stato presidente onorario del Moto Club Senigallia e socio fondatore del Club Panathlon Senigallia. «Per tantissimi anni - ricorda l’Amministrazione comunale in una nota - ha impegnato il. Anconatoday.it

