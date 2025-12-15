Senigallia si stringe nel dolore per la scomparsa di Renzo Rocchetti, figura di spicco nel mondo del motociclismo locale. Presidente onorario del Moto Club Senigallia e tra i fondatori del Club Panathlon, la città ricorda con affetto la sua figura e il suo impegno nel territorio.

© Anconatoday.it - Addio a Renzo Rocchetti, anima del motociclismo senigalliese

SENIGALLIA - Senigallia piange Renzo Rocchetti, persona molto conosciuta in città. Tra i tanti ruoli, è stato presidente onorario del Moto Club Senigallia e socio fondatore del Club Panathlon Senigallia. «Per tantissimi anni - ricorda l’Amministrazione comunale in una nota - ha impegnato il. Anconatoday.it

Renzo Zenobi - La fine di una storia

Addio a Renzo Francescotti, anima della poesia trentina - Scrittore, poeta, insegnante: si è spento nella notte fra il 9 e il 10 gennaio nella sua abitazione di Trento Renzo Francescotti: aveva 86 anni. rainews.it

L’addio di Galliano a Maison Margiela: “Renzo Rosso mi ha ridato la voce” - Lo stilista che ha inventato il genderless lascia la casa di modo del Gruppo OTB ringraziando chi gli ha dato un’altra occasione dopo la cacciata da Dior. quotidiano.net

#Partinico Addio al dott. Lorenzo Speciale Un medico molto noto e stimato nel nostro territorio. Lorenzo che inneggiava alla vita, che gioiva per ogni bimbo che veniva al mondo, ha dovuto dire addio alla sua vita. Per diversi giorni ha lottato tra la vita e la morte - facebook.com facebook

Addio a Renzo Luchini. Il più bello omaggio al volto storico del Grifo x.com