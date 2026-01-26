Cesari sicuro | Hojlund incravattato da Bremer e Vergara abbattuto da Kalulu È doppio rigore!

Nel match tra Juventus e Milan, si sono verificati due interventi che hanno portato a due rigori. Cesari ha confermato la validità delle decisioni, evidenziando come Hojlund sia stato bloccato da Bremer e Vergara sia stato fermato da Kalulu. Questi episodi hanno suscitato discussioni, ma l’arbitro ha mantenuto la sua posizione, garantendo la regolarità delle decisioni prese durante la partita.

. L'opinione dell'ex arbitro. Il dibattito sulla direzione di gara di Mariani durante il big match tra Juventus e Napoli continua a infiammare i salotti televisivi. A rincarare la dose ci ha pensato Graziano Cesari, esperto arbitrale di Mediaset, che durante la trasmissione Pressing su Canale 5 ha analizzato con estrema severità i fatti avvenuti nel primo tempo all'Allianz Stadium, soffermandosi in particolare sulla controversa gestione dei contatti in area bianconera.

