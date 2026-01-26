Cesari sicuro |  Hojlund incravattato da Bremer e Vergara abbattuto da Kalulu È doppio rigore!

Nel match tra Juventus e Milan, si sono verificati due interventi che hanno portato a due rigori. Cesari ha confermato la validità delle decisioni, evidenziando come Hojlund sia stato bloccato da Bremer e Vergara sia stato fermato da Kalulu. Questi episodi hanno suscitato discussioni, ma l’arbitro ha mantenuto la sua posizione, garantendo la regolarità delle decisioni prese durante la partita.

. L’opinione dell’ex arbitro. Il dibattito sulla direzione di gara di Mariani durante il big match tra Juventus e Napoli  continua a infiammare i salotti televisivi. A rincarare la dose ci ha pensato  Graziano Cesari, esperto arbitrale di Mediaset, che durante la trasmissione Pressing su  Canale 5  ha analizzato con estrema severità i fatti avvenuti nel primo tempo all’Allianz Stadium, soffermandosi in particolare sulla controversa gestione dei contatti in area bianconera. L’analisi del “doppio rigore”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gazzetta dello Sport: “La moviola di Juventus-Napoli: Bremer-Hojlund da rigore”La partita tra Juventus e Napoli ha suscitato diverse discussioni, anche in seguito alla revisione al VAR.

Hojlund e Vergara cadono in area, Conte chiede rigore: proteste in Juventus-NapoliDurante la partita tra Juventus e Napoli, le proteste si sono concentrate su un episodio in area bianconera.

