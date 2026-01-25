Hojlund e Vergara cadono in area Conte chiede rigore | proteste in Juventus-Napoli

Durante la partita tra Juventus e Napoli, le proteste si sono concentrate su un episodio in area bianconera. Antonio Conte ha richiesto un calcio di rigore dopo un doppio contatto tra Hojlund e Vergara, ma l’arbitro Maurizio Mariani, dopo il consulto con il VAR, ha deciso di non intervenire. La decisione ha suscitato discussioni tra le due squadre e i tifosi, aggiungendo tensione a un match importante della Serie A.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Juventus-Napoli. Nel big match di oggi, domenica 25 gennaio, valido per la 22esima giornata di Serie A, Antonio Conte ha reclamato un calcio di rigore per un doppio contatto sospetto in area bianconera, su cui però l'arbitro Maurizio Mariani ha lasciato proseguire dopo un rapido check con il Var. Ma cos'è successo all'Allianz Stadium? Accade tutto al 39'. Una palla vagante in area bianconera provoca un doppio contatto, giudicato quantomeno sospetto dalla panchina partenopea: Bremer contrasta con forza Hojlund, mentre Kalulu si scontra con Vergara.

