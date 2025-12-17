Tutto esaurito al Circo Massimo per Cesare Cremonini

Il successo di Cesare Cremonini raggiunge nuovi traguardi: il suo concerto al Circo Massimo di Roma, previsto per il 17 dicembre, è già tutto esaurito con sei mesi di anticipo. Un traguardo che conferma la sua incredibile capacità di coinvolgere e emozionare più generazioni, consolidando un percorso artistico iniziato nel 1999 e oggi più forte che mai.

Milano, 17 dic. (askanews) – Cesare Cremonini è esattamente lì, dove ha sempre voluto essere. Forte di un repertorio che ha attraversato più generazioni, dal 1999 fin al successo di oggi, consolida il suo percorso live con un risultato straordinario: con 70 mila biglietti venduti conquista il Circo Massimo di Roma, registrando il tutto esaurito con sei mesi di anticipo. Il concerto del 6 giugno apre ufficialmente il Cremonini Live26 e segna uno dei passaggi più significativi della sua carriera artistica. Il sold out al Circo Massimo (a capienza piena) non è solo un traguardo produttivo: è la conferma di un uomo capace di trasformare la propria musica in un'esperienza collettiva, in uno dei luoghi più simbolici della storia e dello spettacolo dal vivo in Italia.

