Firme per il centro per l’autismo La campagna parte con le vele

È partita la campagna di raccolta firme promossa dal comitato di genitori per la realizzazione di un nuovo centro per l’autismo a Civitanova. La iniziativa si apre con le vele pubblicitarie, mirate a sensibilizzare e coinvolgere la comunità. L’obiettivo è ottenere il supporto necessario per garantire servizi adeguati e un percorso di crescita più solido per i bambini e le famiglie interessate.

Inizia con le vele pubblicitarie la campagna di raccolta firme del comitato di genitori che chiede la realizzazione di un nuovo centro per l’autismo a Civitanova. Dal 10 gennaio partirà la petizione che mira a fare pressione sulla politica affinché si sblocchi la variante che in consiglio comunale, con un voto bipartisan, è stata bloccata perché ritenuta sovradimensionata rispetto alle reali esigenze del servizio: 6mila metri quadrati quelli chiesti nel progetto presentato dal Paolo Ricci e fattibile per Fi, Vince Civitanova e Civitanova Unica rispetto ai 3mila che invece chiedevano Fratelli D’italia, LegaCivici, tutto il centro sinistra e la civica Siamo Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Firme per il centro per l’autismo. La campagna parte con le vele Leggi anche: Centro per l’autismo, Saiello: "Segnale di responsabilità da parte della nuova amministrazione regionale” Leggi anche: "Centro per l’autismo, avanti con la variante" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Firme per il centro per l’autismo. La campagna parte con le vele - Manifesti in città per lanciare l’iniziativa voluta dalle famiglie che chiedono una struttura adeguata per i propri figli. msn.com

Montecatini Terme. La raccolta firme si svolgerà durante il periodo delle festività natalizie e si concluderà il 25 gennaio. L'obiettivo è circoscrivere un'area specifica del centro cittadino per intensificare i controlli e le misure di sicurezza. L'area proposta per la Zo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.