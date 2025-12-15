Centro per l’autismo Saiello | Segnale di responsabilità da parte della nuova amministrazione regionale
Il ripristino della convenzione per il Centro per l’autismo di Avellino rappresenta un passo significativo da parte della nuova amministrazione regionale, evidenziando impegno e responsabilità nel supporto alle famiglie coinvolte. Questa decisione testimonia l’attenzione istituzionale verso un settore cruciale per la qualità della vita di molte persone e delle loro famiglie.
“Lo sblocco della convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino è un segnale importante di attenzione istituzionale verso un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana di tante famiglie della nostra Regione”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro. Avellinotoday.it
Regione Campania. . In diretta dalla sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia la conferenza stampa di presentazione della convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino. #live - facebook.com facebook