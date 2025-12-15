Centro per l’autismo Saiello | Segnale di responsabilità da parte della nuova amministrazione regionale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ripristino della convenzione per il Centro per l’autismo di Avellino rappresenta un passo significativo da parte della nuova amministrazione regionale, evidenziando impegno e responsabilità nel supporto alle famiglie coinvolte. Questa decisione testimonia l’attenzione istituzionale verso un settore cruciale per la qualità della vita di molte persone e delle loro famiglie.

centro per l8217autismo saiello segnale di responsabilit224 da parte della nuova amministrazione regionale

© Avellinotoday.it - Centro per l’autismo, Saiello: "Segnale di responsabilità da parte della nuova amministrazione regionale”

“Lo sblocco della convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino è un segnale importante di attenzione istituzionale verso un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana di tante famiglie della nostra Regione”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro. Avellinotoday.it