Cavagna l' Associazione Bovara sorride | Un lieto fine per tutti

L'Associazione Giuseppe Bovara esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, in seguito all'approvazione della variante del PGT. Dopo aver presentato osservazioni di tutela ambientale su zone come Panigada e Cavagna, l'associazione continua a promuovere un confronto civico e culturale sulla salvaguardia del patrimonio naturale e urbano locale. Questa decisione rappresenta un passo importante verso un equilibrio tra sviluppo e rispetto ambientale.

Dopo 5.000 firme, il sostegno di associazioni ambientaliste e l'interesse della Soprintendenza, arriva l'annuncio: nessuna nuova edificazione. Stamattina scampagnata con lettura dell'Addio Monti e violoncello. "Da domani i consigli comunali sigleranno il lieto fine" Un luogo di alto valore non solo ambientale ma anche storico, letterario e paesaggistico, avendo conservato miracolosamente intatti la morfologia, il contesto e il sistema viario di mulattiere che attraversano i vasti prati circostanti il nucleo rurale, regolarmente sfalciati e luogo privilegiato di sosta per le transumanze.🔗 Leggi su Leccotoday.it AMADEUS AD UN PASSO DAL RIENTRO IN RAI: IL LIETO FINE CHE TUTTI ATTENDONOAmadeus si appresta a tornare in Rai, un ritorno che molti attendono con entusiasmo. Leggi anche: The moon is following us 2 – Nessun lieto fine senza sacrifici Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Cavagna al centro del dibattito: l’Associazione Giuseppe Bovara promuove una visita aperta a tutti; L’ASSOCIAZIONE BOVARA CONFERMA LA SCAMPAGNATA A CAVAGNA; Cavagna e Variante Pgt, l'associazione Bovara apre il confronto con una visita sul posto; In due giorni raccolte oltre 1.500 firme per tutelare lo scenario manzoniano di Cavagna. Cavagna, l'Associazione Bovara sorride: Un lieto fine per tuttiDopo 5.000 firme, il sostegno di associazioni ambientaliste e l'interesse della Soprintendenza, arriva l'annuncio: nessuna nuova edificazione. Stamattina scampagnata con lettura dell'Addio Monti e vio ... leccotoday.it L’ASSOCIAZIONE GIUSEPPE BOVARA CONFERMA LA SCAMPAGNATA A CAVAGNALECCO – L’ Associazione Giuseppe Bovara informa coloro che parteciperanno che la breve uscita di domani, domenica 25 gennaio, a Cavagna è confermata. Il tempo dovrebbe essere a favore. lecconews.news Cavagna e Variante Pgt, l’associazione Bovara apre il confronto con una visita sul posto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.