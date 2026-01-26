Cavagna l' Associazione Bovara sorride | Un lieto fine per tutti

L'Associazione Giuseppe Bovara esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, in seguito all'approvazione della variante del PGT. Dopo aver presentato osservazioni di tutela ambientale su zone come Panigada e Cavagna, l'associazione continua a promuovere un confronto civico e culturale sulla salvaguardia del patrimonio naturale e urbano locale. Questa decisione rappresenta un passo importante verso un equilibrio tra sviluppo e rispetto ambientale.

Dopo 5.000 firme, il sostegno di associazioni ambientaliste e l'interesse della Soprintendenza, arriva l'annuncio: nessuna nuova edificazione. Stamattina scampagnata con lettura dell'Addio Monti e violoncello. "Da domani i consigli comunali sigleranno il lieto fine" Un luogo di alto valore non solo ambientale ma anche storico, letterario e paesaggistico, avendo conservato miracolosamente intatti la morfologia, il contesto e il sistema viario di mulattiere che attraversano i vasti prati circostanti il nucleo rurale, regolarmente sfalciati e luogo privilegiato di sosta per le transumanze.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

