AMADEUS AD UN PASSO DAL RIENTRO IN RAI | IL LIETO FINE CHE TUTTI ATTENDONO
Amadeus si appresta a tornare in Rai, un ritorno che molti attendono con entusiasmo. Dopo mesi di rumors e attese, i dettagli si fanno sempre più nitidi, alimentando speranze e aspettative. Un possibile regalo di Natale per i fan e per il pubblico, che vede nel suo rientro un segnale di continuità e rinnovamento per la rete. La notizia finalmente prende forma, lasciando intravedere un futuro di grandi progetti.
Un regalo di Natale possiamo definirlo. La notizia del rientro in Rai di Amadeus gira da tempo ma ora iniziano a delinearsi con chiarezza alcuni importanti dettagli. Qualcuno obiettò un cambio di opinioni sul buon Ama in concomitanza del passaggio a Nove come se di colpo avesse perso quel tocco magico che lo ha consacrato come uno dei re di Sanremo e conduttori simbolo Rai. Appunto, simbolo della Rai. Tutti i successi, e sono tanti, di Amadeus sono legati alla Rai. Tornando indietro ai dorati anni ’80 e alla legittimazione della tv privata, Silvio Berlusconi fece una poderosa campagna acquisti in Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog
