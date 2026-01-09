The moon is following us 2 – Nessun lieto fine senza sacrifici
Dopo il colpo di scena del primo volume, l’attesa per il secondo e ultimo volume era tanta e giustificata. The moon is following us 2, volume che conclude l’avventura immaginata da Daniel Warren Johnson e Riley Rossmo, edita in Italia sempre da saldaPress, si trova in una particolare posizione: il primo volume proietta infatti il lettore in un mondo affascinante, magistralmente reso tanto dal punto di vista narrativo quanto grafico, lasciando a questo secondo e ultimo volume l’annoso compito di concludere la storia con un finale all’altezza di quanto letto sinora. Johnson e Rossmo, in forma smagliante anche in questa seconda parte, non solo hanno mantenuto le aspettative ma le hanno persino superate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
