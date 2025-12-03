Cattivi odori e criticità San Donato si ribella
La protesta è vibrante. Contro le maleodoranze "che persistono a causa del ristagno vicino alla pompa di sollevamento sul rio Pratuccio", che non riesce ad abbassare il livello delle acque fognarie. Ma questo è solo una delle criticità che segnala la consulta di San Donato dopo l’ennesimo incontro dedicato ai problemi della frazione. In una nota vengono snocciollate tutte le questioni aperte. Fra queste: il problema delle pompe di sollevamento sul Rionuovo, "lavori iniziati 10 anni fa e mai finiti a causa di un contenzioso legale"; pulizia e ricavatura dei rii e delle fosse secondarie del reticolo con "lavori fatti male o assenti, basta vedere la fossa, mai ricavata, sulla strada provinciale Via Leonardo da Vinci". 🔗 Leggi su Lanazione.it
