Avviati i lavori per la nuova isola ecologica alla Madonnina la quinta stazione cittadina
Sono partiti nei giorni scorsi, a cura del Gruppo Hera, i lavori per la realizzazione della quinta stazione ecologica di Modena, che sarà pronta entro la prossima estate. Il centro di raccolta per rifiuti differenziati sorgerà in via D’annunzio, nella zona nord-ovest della città a ridosso dello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
