Caso Signorini Corona dovrà cancellare tutti i video e non potrà pubblicarne di nuovi

Fabrizio Corona dovrà rimuovere tutti i video in cui parla di Alfonso Signorini e non potrà pubblicare contenuti nuovi sul caso. La decisione riguarda sia i materiali già online sia le future pubblicazioni, limitando così la possibilità di diffondere ulteriori commenti o approfondimenti sul tema. Questa misura si inserisce nel contesto di un provvedimento legale volto a tutelare la privacy e l’immagine delle persone coinvolte.

Dovranno essere cancellati i video di Fabrizio Corona che parlano di Alfonso Signorini. Non solo, non potranno essere pubblicate nuove puntate sul caso. Inoltre, il giudice ha vietato di “pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza”. La puntata di Falsissimo prevista stasera non dovrebbe quindi andare in onda. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Signorini vince contro Corona, accolto il ricorso: l'ex re dei paparazzi non potrà più pubblicare nulla (e dovrà pagargli 2mila euro al giorno)Il tribunale ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, stabilendo che l’ex re dei paparazzi non potrà più pubblicare contenuti e dovrà versare 2.

Signorini vince contro Corona, accolto il ricorso: l'ex re dei paparazzi non potrà più pubblicare nulla (e dovrà pagargli 2mila euro al giorno se non lo farà)Il tribunale ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, impedendogli di pubblicare ulteriori contenuti e stabilendo un’ammenda di 2.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

ALFONSO SIGNORINI e FABRIZIO CORONA: PERCHÈ la TV non PARLA | JematriaDue

Argomenti discussi: Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino; Fabrizio Corona anticipa Falsissimo: Ex di Uomini e Donne ha denunciato Signorini; Signorini chiede lo stop di Falsissimo, Corona rilancia: cosa può succedere ora nello scontro legale, spunta il nome di Samira Lui; Signorini denuncia Google e diffida YouTube e Meta sul caso Corona. Perché è importante per tutti.

Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini: è la decisione del giudice Roberto PertileFabrizio Corona dovrà consegnare tutto il materiale su Signorini e non potrà pubblicare altre informazioni sul giornalista ... ilfattoquotidiano.it

Caso Signorini, accolto il ricorso: «Corona non può pubblicare la puntata»La puntata del suo format Falsissimo non potrà andare in onda. E l'ex agente fotografico dovrà anche rimuovere i contenuti delle due precedenti ... open.online

Caso Signorini, accolto il ricorso: Fabrizio Corona non potrà più pubblicare nulla online sul giornalista x.com

“Ho provato sulla mia pelle la trasparenza delle selezioni. Fatemi conoscere questi innocenti costretti a entrare contro la loro volontà nelle camere di albergo”. Jonathan Kashanian rompe il silenzio sul caso Signorini, indagato per estorsione e molestie sessua facebook