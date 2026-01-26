Il tribunale ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, stabilendo che l’ex re dei paparazzi non potrà più pubblicare contenuti e dovrà versare 2.000 euro al giorno. La decisione rappresenta un’importante svolta nella vicenda giudiziaria iniziata dopo le ultime puntate di Falsissimo, il vodcast curato da Fabrizio. La sentenza segna un punto di svolta nel rapporto tra i due protagonisti e le rispettive attività pubbliche.

Accolto il ricorso urgente presentato dai legali di Alfonso Signorini. Possibile svolta nella vicenda giudiziaria iniziata dopo le ultime due puntate di Falsissimo, il vodcast curato da Fabrizio Corona. Dopo l’udienza di venerdì scorso, il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano Roberto Pertile ha depositato la sua ordinanza. La decisione Come riportato dal Corriere della Sera, Pertile ha ordinato a Corona di «rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)» che riguardano la vicenda di Signorini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Signorini vince contro Corona, accolto il ricorso: l'ex re dei paparazzi non potrà più pubblicare nulla (e dovrà pagargli 2mila euro al giorno)

