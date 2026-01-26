Il tribunale ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, impedendogli di pubblicare ulteriori contenuti e stabilendo un’ammenda di 2.000 euro al giorno in caso di inadempienza. La decisione riguarda la controversia nata dalle ultime puntate del vodcast Falsissimo, curato da Fabrizio. La sentenza rappresenta una svolta significativa nella vicenda giudiziaria tra i due protagonisti del mondo dello spettacolo e dei media.

Accolto il ricorso urgente presentato dai legali di Alfonso Signorini. Possibile svolta nella vicenda giudiziaria iniziata dopo le ultime due puntate di Falsissimo, il vodcast curato da Fabrizio Corona. Dopo l’udienza di venerdì scorso, il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano Roberto Pertile ha depositato la sua ordinanza. La decisione Come riportato dal Corriere della Sera, Pertile ha ordinato a Corona di «rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)» che riguardano la vicenda di Signorini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Signorini vince contro Corona, accolto il ricorso: l'ex re dei paparazzi non potrà più pubblicare nulla (e dovrà pagargli 2mila euro al giorno se non lo farà)

Argomenti discussi: Caso Corona-Signorini, il conduttore denuncia anche Google; Caso Signorini, Mediaset denuncia Corona: Non deve più usare i social. Lui replica: Per fermarmi mi dovete sparare; Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino; Signorini querela Google: non ha rimosso i contenuti diffusi da Corona.

