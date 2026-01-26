Caso Signorini Corona dà appuntamento a stasera per Falsissimo | Non mi fermo

Fabrizio Corona ha annunciato che questa sera sarà presente a Falsissimo, nonostante il tentativo di blocco da parte di Signorini. Dopo la decisione del giudice di interrompere la trasmissione e rimuovere i contenuti, Corona si è espresso sui social, sottolineando la sua determinazione a proseguire. La vicenda coinvolge questioni legali e mediatiche che continuano a suscitare attenzione, evidenziando le tensioni tra protagonisti e potere giudiziario.

Fabrizio Corona non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo che il giudice aveva accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini per bloccare la pubblicazione della puntata finale de ‘Il prezzo del successo’ di Falsissimo (prevista per lunedì sera) e rimuovere i contenuti già diffusi, Corona si è sfogato tramite il suo profilo Instagram: “Ce l’aspettavamo, il giudice ha scelto di stare dalla parte del potere. Una sentenza molto pericolosa perché se perderemo in appello, noi abbiamo fatto ricorso, diventerà un problema per tutti i cittadini e tutti i giornalisti”. “Se fossi negli altri giornalisti mi preoccuperei perché questa cosa qui che ha salvato un potente, quando c’è di mezzo un’indagine in cui ci sono le prove, per tutti quelli che da oggi in poi vorranno fare inchiesta sarà un problema “, ha proseguito Corona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Tribunale ha deciso di bloccare la diffusione dei video pubblicati da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, inclusa la puntata di “Falsissimo” prevista per stasera.

Il caso Signorini, Fabrizio Corona, riguarda il provvedimento del Tribunale civile di Milano che ha ordinato la rimozione delle puntate di Falsissimo.

Caso Alfonso signorini : puntata abbonati falsissimo con video e foto inedite

