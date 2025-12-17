Caso Alfonso Signorini | Dayane Mello tira in ballo Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi

Il video diffuso da Fabrizio Corona ha riacceso le polemiche attorno al Caso Alfonso Signorini, coinvolgendo Dayane Mello e facendo emergere tensioni tra Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Un nuovo capitolo si apre nel mondo del Grande Fratello Vip, alimentando discussioni e curiosità tra i fan. La vicenda si sviluppa in un clima di suspense e colpi di scena, pronti a scuotere l’ambiente televisivo.

© Anticipazionitv.it - Caso Alfonso Signorini: Dayane Mello tira in ballo Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi Il video pubblicato da Fabrizio Corona ha riaperto un fronte caldissimo attorno al Grande Fratello Vip. Nel mare di reazioni spiccano quelle di chi attacca e chi difende Alfonso Signorini, mentre Dayane Mello torna a farsi sentire su Instagram con una storia che evoca la finale del 2021 e il gesto simbolico del “pulsantone”. Tra ricordi, allusioni e post molto personali, il dibattito si infiamma ancora una volta. Scandalo Signorini: strano gesto di Pierpaolo Pretelli GF VIP, il fronte si spacca: tra accuse e difese. Dopo l’uscita del video, alcuni ex “vipponi” — Stefano Bettarini, Salvo Veneziano, Daniele Dal Moro — hanno puntato il dito contro Signorini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it Leggi anche: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini e tira in ballo Antonio Medugno Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio: "È tutto in mano ai miei legali". Le dichiarazioni sul caso Corona Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dayane Mello durissima dopo il caso Corona-Signorini: “Ho vissuto un’ingiustizia”/ “Vado avanti a testa alta” - Dayane Mello durissima dopo il caso Fabrizio Corona Alfonso Signorini: "Ho vissuto un'ingiustizia, vado avanti a testa alta" ... ilsussidiario.net

LA QUESTIONE DI ALFONSO SIGNORINI

