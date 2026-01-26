Claudio Regeni e Paola Defendi, genitori di Giulio Regeni, hanno condiviso la loro testimonianza durante la trasmissione ‘Che tempo che fa’ su Nove. La loro presenza ha evidenziato come l’esigenza di giustizia sia stata il motore principale nel loro percorso di ricerca e di sensibilizzazione, dopo la scomparsa del loro figlio. Un momento di riflessione sulla vicenda e sull’importanza di continuare a chiedere verità e responsabilità.

Claudio Regeni e Paola Defendi, i genitori di Giulio, sono stati ospiti di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ sul Nove. “L’ esigenza di giustizia è quello che ci ha mosso fin dall’inizio, una cosa che ci è venuta spontanea perché quello che ha subito Giulio è un oltraggio inaccettabile. Cammin facendo abbiamo scoperto il valore della giustizia non solo per lui, ma per tutti i Giulio del mondo non solo in Egitto. Ci sono stati vari tentativi di depistaggio fin dall’inizio, non c’è mai stata collaborazione dalle autorità egiziane”, ha dichiarato Claudio Regeni. “L’espressione ‘ Tutto il male del mondo ‘? Sentivo che ci fosse morbosità intorno a quello che era successo a Giulio, inconsciamente mi sono espressa così – ha aggiunto la madre di Giulio Regeni – Quando abbiamo dormito in ambasciata al Cairo quel giorno mi sono chiesta: se questo è successo a Giulio per la persona che era, dove arriverà il nostro mondo? Dieci anni dopo lo stiamo vedendo “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Caso Regeni, i genitori: "Esigenza di giustizia ci ha mosso fin dall'inizio"

