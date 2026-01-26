Caso Garlasco consulenti Poggi | Sempio non guardò i video intimi di Chiara

Nel caso Garlasco, i consulenti di Poggi chiariscono che Andrea Sempio non ha mai visionato i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Questa precisazione mira a fare chiarezza sulla presenza o meno di eventuali materiali che potrebbero aver influenzato le indagini, mantenendo un approccio rispettoso e basato sui fatti documentati.

(Adnkronos) – Andrea Sempio non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, Chiara Poggi e l'allora fidanzato Alberto Stasi. Video che la ventiseienne aveva sul computer che veniva utilizzato dall’intera famiglia. Ne sono certi i consulenti dei Poggi – gli esperti informatici Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti – che in una relazione (consegnata la scorsa settimana alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli) hanno messo nero su bianco gli ultimi approfondimenti sul delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco. I nuovi software – a quanto apprende l'Adnkronos – hanno permesso di escludere che il nuovo indagato Sempio, amico del fratello della vittima, possa aver avuto accesso a quei filmati privati che, per qualcuno, potrebbero costituire il movente di un omicidio che vede Stasi – a dire della Cassazione – come il solo colpevole.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

