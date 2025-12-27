Caso Garlasco spunta un video di Sempio sul pc di Chiara Poggi | Aperto quando era sotto sequestro
Spuntano nuove immagini sul caso Garlasco. La Youtuber Francesca Bugamelli ha mostrato sul suo canale, Bugalalla Crime, un video finora inedito, contenuto nel pc di Chiara Poggi. Nella breve clip si vede Andrea Sempio, nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio avvenuto nel 2007, in quella che sembra essere l’aula di una scuola di sera. Sempio è in compagnia di altri ragazzi che giocano con un pallone improvvisato fatto con i rifiuti, rompono una cattedra e poi “scappano”. Il file, rivela la youtuber, è un “3gp” quindi girato con un vecchio telefonino e poi “connesso tramite usb per spostare i file sul pc di Chiara, sul desktop”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
