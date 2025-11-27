Garlasco il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi | la reazione dei consulenti dopo la perizia

Notizie.virgilio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco, la perita incaricata dal Tribunale conferma che le tracce sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco il dna di andrea sempio sulle unghie di chiara poggi la reazione dei consulenti dopo la perizia

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi: la reazione dei consulenti dopo la perizia

