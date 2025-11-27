Garlasco il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi | la reazione dei consulenti dopo la perizia
Garlasco, la perita incaricata dal Tribunale conferma che le tracce sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
