Buoni pasto premi produttività e detassazioni | cosa cambia con la manovra per i lavoratori dipendenti

Buoni pasto: i formati e il funzionamento - Da un punto di vista prettamente tecnico, il buono pasto è un documento, disponibile in formato cartaceo o elettronico (buono pasto digitale), che conferisce al titolare la possibilità di pagare, ... milanofinanza.it

Bari, i dipendenti Feltrinelli in sciopero: «Rivedere i buoni pasto e i premi di risultato» - In sciopero circa 30 dipendenti dei punti vendita Feltrinelli di Bari e Casamassima: oggi, 17 marzo, i lavoratori hanno incrociato le braccia per due ore, dalle 11. lagazzettadelmezzogiorno.it

Legge di Bilancio 2026: anticipazioni sulle novità per lavoro e famiglie

Buoni pasto agli infermieri del 118, Nursind esulta: “Asl Toscana Centro condannata al pagamento”: Il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze ha condannato l’Asl Toscana Centro al pagamento dei buoni pasto o del servizio mensa negati agli infermieri dur - facebook.com facebook

Infermieri senza mensa né buoni pasto, condannata la Asl Toscana Centro x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.